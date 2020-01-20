Gençlerbirliği'nin ikinci devre kombine fiyatları belirlendi

Eryaman Stadı’nda oynayacağı ikinci devre maçları için kombine bilet fiyatları belirlendi. 8 iç saha maçını kapsayan kombine biletlerin fiyatı şu şekilde olacak...
Güney Tribün (Kale Arkası) : 100,00.-TL
Doğu Tribün (Maraton) : 200,00.-TL
Batı Tribün (Kapalı Sağ ve Sol) : 300,00.-TL
VIP-Protokol : 500,00.-TL
Bilet fiyaylarına hizmet bedeli dahil değildir. Daha sonra yer değişikliği yapılması da mümkün olmayacak.
Biletler 22 Ocak 2020, saat 11.00’den itibaren satışa sunulacak.
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