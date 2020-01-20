İlhan Ağabey Turnuvası başlıyor

TSYD, Türkiye Spor Yazarları Ankara Şübesi Derneği'nin düzenlediği İlhan Ağabey U-16 Futbol Turnuvası takımımızın katılımlarıyla 21 Ocak tarihlerinde Beştepe İlhan Cavcav tesislerinde start veriyor.
Beştepe Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri’nde, 4 Ankara kulübünün altyapı takımlarının katılacağı turnuvanın ilk maçı, 21 Ocak Salı 12.00’de Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasında, ikincisi ise 14.00’de MKE Ankaragücü-Keçiörengücü arasında oynanacak. Turnuvada, 22 Ocak Çarşamba günü 12.00’de üçüncülük-dördüncülük, 14.00’de ise final karşılaşmaları yapılacak.
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