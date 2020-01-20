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Muharrem Canlı istifa etti
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MUHARREM CANLI İSTİFA ETTİ

Muharrem Canlı istifa etti

TFF 3.Lig 1.Grupta üst üste 4 maçtır mağlup olan Çankaya FK'da Muharrem Canlı görevinden istifa etti. Tecrübeli teknik adamın istifası kabul edildi.

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TFF 3.Lig 1. Grupta aldığı kötü sonuçlarla play-off umudundan uzak kalan Çankaya FK'da Muharrem Canlı istifa etti. Çankaya FK, 23 puanla 12'inci sırada yer alıyor. 

Çankaya Futbol Kulübü Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2019-2020 Sezonu içerisinde takımımızın saha sonuçlarının kötü gidişatı sebebiyle Teknik Direktörümüz Muharrem Canlı görevinden istifa etmiştir" denildi. 

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