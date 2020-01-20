TFF 3.Lig 1. Grupta aldığı kötü sonuçlarla play-off umudundan uzak kalan Çankaya FK'da Muharrem Canlı istifa etti. Çankaya FK, 23 puanla 12'inci sırada yer alıyor.
Çankaya Futbol Kulübü Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2019-2020 Sezonu içerisinde takımımızın saha sonuçlarının kötü gidişatı sebebiyle Teknik Direktörümüz Muharrem Canlı görevinden istifa etmiştir" denildi.
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