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Galatasaray 1 - 2 Osmanlıspor
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GALATASARAY 1 - 2 OSMANLISPOR

Galatasaray 1 - 2 Osmanlıspor

Osmanlıspor'un U - 17 takımı galibiyet sevinciyle dönüyor.

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 Bayram Kılıç, Canpolat Kazci, Umut Emre Çiçek, Mustafa Mert Orhan, Onur Baran Erdem, Oğuzhan Efe Yılmaz, Ali Kemal Kaya, Umut Erdem, Berşan Yağız Polat, Recep Taşbakır ve Umutcan Yaşuk ilk 11'i ile sahaya çıkan Osmanlsıporlu gençler, deplasmanda Galatasaray U17 takımını 2-1 yendi. 

Maçta ilk yarı karşılıklı ataklarla geçti. 73. Dakikada Umut Erdem, kullandığı faul atışında defans arkası koşu yapan Umutcan Yaşuk'a derin bir pas attı. Çizgiye inen Yaşuk, sert bir orta yaptı ve  Eren Aydın kendi kalesine gol attı. (0.1)
85. Dakika soldan  gelişen bir atakta  yapılan ortayı defans uzaklaştırdı ama Bartuğ düzgün bir kontrol ve güzel bir vuruşla skoru eşitledi. 88. Dakikada Osmanlıspor'da solbek Umutcan Çiçek'in kullandığı uzun taçta, Umut Erdem'in kafasıyla arkaya sektirdiği topu kontrol edip vuran Berşan skoru tayin etti. (1-2)

 

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