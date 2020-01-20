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Osmanlıspor yenilendi
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OSMANLISPOR YENİLENDİ

Osmanlıspor yenilendi

TFF 1.Lig'de Boluspor galibiyeti ile rahatlayan Osmanlıspor, bugün yenileme antrenmanına çıktı.

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Mor-sarılı başkent ekibi Boluspor galibiyetinin ardından bugün yenileme antrenmanına çıktı. Sezonun ikinci yarısına Boluspor karşısında aldığı galibiyet ve 3 puanla başlayan Osmanlıspor, bugün yenileme antrenmanı yaptı. Teknik direktör İsmet Taşdemir’in saha içerisinde yaptığı kısa motivasyon ve oyuncularına teşekkür amaçlı toplantının ardından, antrenmana geçildi. Boluspor maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusu yaparken maçta kısa süreli forma giyen ve oynamayan oyuncular ise ısınma koşusunun ardından yapılan dayanıklılık koşusuyla antrenmanı sonlandırdı.  1.Lig'de 16 puana yükselen Osmanlıspor, Cumartesi günü 16:30'da Keçiörengücü ile Başkent derbisine çıkacak. 

 

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