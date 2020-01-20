Altındağ'dan kritik puan

Modafen mağlubiyetinden sonra ilk yarının son 2 maçında 4 puan toplayan Altındağ Belediyespor, ikinci devrenin ilk maçında geçtiğimiz hafta Gölcükspor'u evinde 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Başkent temsilcisi Altındağ Belediyespor, 19. hafta mücadelesinde Muğlaspor'a konuk oldu. Altındağ Belediyespor, deplasmandan 1 puan ile dönerken puanını 23'e yükseltti. Son 4 maçta 8 puan toplayan Altındağ, böylece düşme potasından uzaklaşmış oldu. Rakip Muğlaspor ise 26 puana yükseldi. Altındağ Belediyespor, önümüzdeki hafta Cumartesi günü kendi evinde 18 puanla son sırada bulunan Petrolspor'u ağırlayacak.

MUĞLASPOR 0-0 ALTINDAĞ BELEDİYESPOR

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Levent Buğra Vartemel xx, Barış Çardaklı xx, Anıl Küçükkaraca xx

Muğlaspor: Gökhan Yenigün xx, Mustafa Acar xx, Adem Aydın xx(Dak 62 Rıdvan Çelik x), Mehmet Şerifoğlu xx(Dak. 76 Rıza Altıntaş x), İbrahim İçuz xx, Ramazan Özkabak xx, Anıl Yıldırım xx, Murat Bölükbaşı xx, Batuhan Süer xx, Muhammed Emel xx, Sami Can Özkan xx

Altındağ Belediye: Furkan Taş xx, Gürkan Alver xx, Serkan Şirin xx, Muzaffer Doğan xx, Emre Toptan xx, Furkan Güneş xx, Selçuk Baştürk xx, Ömer Kanberoğlu xx (Dak.72 Bayram Can Alyurt x), Ali Aydın xx(Dak. 80 Tunahan Akpınar x), Fatih Karslı xx, Muhammed Furkan Özkan x(Dak. 58 Mücahit Karabulut x)

Sarı Kartlar: Rıza Altıntaş, Muhammed Emel (Muğlaspor) Furkan Güneş (Altındağ Belediye)