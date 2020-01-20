Bora Taşdemir Afjet Afyonspor’da

Futbol kariyerine Aydınlıkevler Spor Klubü’nde başlayan Taşdemir, daha sonra Osmanlıspor ve Başkent Akademi FK formalarını giymişti. Forvet bölgesinde görev yapan Taşdemir aynı zamanda sağ kanatta da görev yapabiliyor. 21 yaşındaki genç futbolcu daha önce kariyerinde çıktığı 74 maçta 17 gol atmıştı. Başkent Akademi ile bu sezon 14 resmi maça çıkan forvet oyuncusu iki gol bir asist ile takımına katkı sağlamıştı.

Ligde daha üst sıraları hedefleyen Afyonspor, Bora Taşdemir’den önce 5 oyuncu ile daha sözleşme imzalamıştı. Ligin ilk devresinde çıktığı 17 maçta aldığı 6 galibiyet 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 22 puan toplayan mor beyazlılar devreyi 11. sırada tamamlamıştı.