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Bora Taşdemir Afjet Afyonspor’da
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BORA TAŞDEMİR AFJET AFYONSPOR’DA

Bora Taşdemir Afjet Afyonspor’da

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Afjet Afyonspor, bir diğer 2. Lig Beyaz Grup ekibi Başkent Akademi Futbol Klubü’nden Bora Taşdemir ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı.

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Futbol kariyerine Aydınlıkevler Spor Klubü’nde başlayan Taşdemir, daha sonra Osmanlıspor ve Başkent Akademi FK formalarını giymişti. Forvet bölgesinde görev yapan Taşdemir aynı zamanda sağ kanatta da görev yapabiliyor. 21 yaşındaki genç futbolcu daha önce kariyerinde çıktığı 74 maçta 17 gol atmıştı. Başkent Akademi ile bu sezon 14 resmi maça çıkan forvet oyuncusu iki gol bir asist ile takımına katkı sağlamıştı.

Ligde daha üst sıraları hedefleyen Afyonspor, Bora Taşdemir’den önce 5 oyuncu ile daha sözleşme imzalamıştı. Ligin ilk devresinde çıktığı 17 maçta aldığı 6 galibiyet 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 22 puan toplayan mor beyazlılar devreyi 11. sırada tamamlamıştı. 

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