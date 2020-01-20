Başkent’te tekvando rüzgarı

Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun 2020 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 18-23 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara Keçiören Taha Akgül Spor salonunda yapılacak. Şampiyonların, 18-20 Şubat’ta İsveç’te düzenlenecek WT Başkanlık Kupası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanacağı, ayrıca her kategoride ilk 8’e girenler 3-7 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında ülkemizi temsil edeceği açıklandı.
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