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BAŞKENT’TE TEKVANDO RÜZGARI

Başkent’te tekvando rüzgarı

Gençler, tekvandoda ülkemizi temsil edecek.

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Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun 2020 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 18-23 Ocak  2020 tarihleri arasında Ankara Keçiören Taha Akgül Spor salonunda yapılacak. Şampiyonların, 18-20  Şubat’ta İsveç’te düzenlenecek WT Başkanlık Kupası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanacağı, ayrıca her kategoride ilk 8’e girenler 3-7 Şubat 2020  tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında ülkemizi temsil edeceği açıklandı.

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