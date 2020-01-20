Okçuluk kursuna yoğun ilgi olması sonrası Gölbaşı Belediyespor yönetimi, 16 yaş üstü vatandaşlara da okçuluk kursu açma kararı aldı.
10 yaş üstü çocuklara Gölbaşı Belediyespor Muhsin Yazıcıoğlu Spor Yerleşkesi’nde açılan okçuluk kursunun ardından, 16 yaş üstü gençler için de okçuluk açılıyor.
Gölbaşı Belediyespor’dan yapılan yazılı açıklamada, okçuluk kursuna vatandaşların büyük ilgi gösterdiği belirtilirken, yoğun talep üzerine 16 yaş üstü gençlere de okçuluk kursu açılacağı bildirildi.
Yapılan açıklamada, başvuruların Gölbaşı Belediyespor Muhsin Yazıcıoğlu Spor Yerleşkesi’nde 21-31 Ocak tarihleri arasında yapılacağı ifade edildi.
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