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Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da
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HAFTANIN NABZI BU AKŞAM SAAT 20.00'DA

Haftanın maçları bu programda masaya yatırılıyor.

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MKE Ankaragücü'nün Konyaspor karşısındaki yenilgisi, Gençlerbirliği - Rizespor maçından son dakika haberleri, Osmanlıspor'un Boluspor'u ateş hattına sürüklemesi, Eskişehirspor maçının Keçiörengücü'ne kendi evinde soğuk duş etkisi yaratması ve daha fazlası bu akşam Haftanın Nabzı'nda. Kaçırmayın...

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