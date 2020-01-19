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Keçiörengücü, evinde mağlup oldu
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KEÇİÖRENGÜCÜ, EVİNDE MAĞLUP OLDU

Keçiörengücü, evinde mağlup oldu

TFF 1. Lig'in 18'inci haftasında Eskişehirspor'u ağırlayan Keçiörengücü, maçın mağlup tarafı oldu.

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 TFF 1. Lig'in 18'inci haftasında Eskişehirspor'u ağırlayan Keçiörengücü, maçın mağlup tarafı oldu.

 İki ekipte maça taraftarın yoğun desteği ile başladı. İlk yarıda defansta hatasız oynayan Keçiörengücü, rakibine pozisyon vermedi. Atak açısından fakir geçen ilk yarı, golsüz beraberlikle sonlandı. Maçtaki tek net atağında golü bulan Eskişehirspor, maçın kazananı oldu.
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