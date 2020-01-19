Osmanlıspor maden buldu

TFF 1. Lig'in 18'inci haftasında Boluspor'la deplasmanda mücadele eden Başkent ekibi Osmanlıspor, sahadan

2 - 0 galip ayrıldı.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Osmanlıspor, maçın her iki yarısında bulduğu birer golle rakibini mağlup etti. Puanını 16'ya çıkaran Osmanlıspor, 15'inci sıraya yerleşirken Boluspor 13 puanla 17'inci sıraya düştü.

Osmanlıspor'un golleri 14'üncü dakikada Berkan Şimşek'ten ve serbest vuruşta kendi kalesine topu gönderen Arif Morkaya'dan geldi. Önümüzdeki hafta Gökçek derbisinde kendi evinde Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, ligde kalma adına çok önemli bir 3 puana imza attı.