Ankarademirspor şampiyonluğa koşuyor

Başkent ekibi 4 - 0'lık skorla 19'uncu haftanın da gülen tarafı oldu. Ankara Demirsporlular, maçın ilk dakikalarında dahi rakibe tehlikeli anlar yaşattı. Goller Süleyman Güneş, Tahir Mustafa Babaoğlu ve Serdar Eylik'ten geldi. Tecrübeli çalıştırıcı Bahaddin Güneş, Klasspor TV mikrofonlarına önemli açıklamalar yaptı.
Oyuncularımızın sabırlı oynamalarını istedim ve öyle oynadılar diyen Güneş, golün geç geldiğini fakat ikinci yarıda iyi pas yaptıklarını belirtti. Güneş, "İlk yarı geriye oynadık. Sıkıntılıydı. Ama ikinci yarı öne oynayarak pozisyonlar yakaladık. Kenetlendik ve hedefimize doğru ilerliyoruz. Bu çocuklar iyi oynuyor, hakediyor. " dedi. Güneş ayrıca yeni transferler hakkında da aktarımlarda bulundu. Samed Yeşil'i geçirdiği sakatlıktan dolayı antremanlarda denediklerini ama adapte olması için 10 dakika maçta oynattığını söyleyen söyleyen Güneş, Samed Karakoç'la ilgili de adaptasyonunun zaman içinde olacağını aktardı.
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