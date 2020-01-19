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Gençlerbirliği'nde tel örgüleri aşanlar var...
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE TEL ÖRGÜLERİ AŞANLAR VAR...

Gençlerbirliği'nde tel örgüleri aşanlar var...

Hacettepespor'dan Gençlerbirliği'ne geçildi.

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 Sezonun ilk yarısında Hacettepe forması giyen Ömer Alper Tatlısu ve kaleci Burak Çapkınoğlu, A takım kadrosuna dahil edildi. Ahmet Cevat Varol, tecrübe kazanması için Hacettepe’ye gönderilirken, kaleci Übeyd Adıyaman da Bodrum Belediyesi Bodrumspor’a kiralandı.
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