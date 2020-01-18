Halkbank 0 - 3 Fenerbahçe

Fenerbahçe karşılaşmaya 5-0’lık seri ile başladı. Rakip bloklara karşı top öldürmede zorlanan Halkbank, blok-defansta da arzuladığı seviyeye ulaşamadı ve ilk teknik mola 12-5 geride girdi. Başkentliler, moladan sonra oyunda dengeyi sağladı. Efe ile üst üste iki ace alınca fark iki sayıya düştü ve Fenerbahçe molası geldi. Bloklarını devreye sokan, atakta da vites yükselten Halkbank, farkı kapatsa da basit hatalardan verdiği sayılarla seti 21-25 kaybetti.

İkinci sette teknik molaya kadar başa baş bir oyun vardı. Halkbank rakibinin blok direncini kırdı, ancak basit hatalara engel olamadı; teknik molada 12-9 konuk ekip üstünlüğü vardı. Oyundaki çaba, servis ve top karşılamada yaşanan problemleri çözemedi. Daha efektif hücumlar yapan Fenerbahçe setten 25-18’le galip ayrıldı: 0-2.

Üçüncü sette tempo düştü. Üstünlük iki takım arasında gidip geldi. Teknik moladan sonra yerleşim hatalarının yanına takımın gençlik enerjisi Efe Bayram’ın sakatlığı eklendi. Mavi-Beyazlılar buna rağmen mücadeleyi bırakmadı. Seti 25-22 alan Fenerbahçe, maçtan da 3-0 galip ayrıldı.