Etimesgut Belediyespor hedef yükseltti

Etimesgut Belediyespor, TFF 2.Lig Kırmızı Grupta son sırada bulunan Kardemir Karabükspor'u 3-0 ile geçerek, puanını 24'e yükseltti ve play-off umudunu güçlendirdi. Kardemir Karabükspor ise 2 puanda kaldı. Etimesgut Belediyespor'da Eyüpcan Delibalta 76'ıncı dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

"HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Etimesgut Belediyespor'da 3-0'lık galibiyetin ardından Teknik Direktör Tunahan Akdoğan, "Bu tip maçlar zor olur. Rakibin kaybedeceği bir şeyi olmadığından ötürü. Rakip genç futbolcularla mücadele ediyor. Topu yere indirip, ayağa paslarla çıktığımız zaman ve final paslarıyla da daha iyi olacağız. Her maçı kazanmak istiyoruz. Alınan galibiyet önemli, aşağılara bakmıyoruz artık. Kazandığımız 2 maç ile futbolcularımıza da özgüven geldi" açıklamalarında bulundu.

FUTBOLCULAR PLAY-OFF'A İNANIYOR

Galibiyet sonrası takım kaptanı Mehmet Taşçı ise, "Etimesgut Belediyespor olarak bulunduğumuz yerden memnun değildik. Play-off oynamak istiyorduk. Niğde galibiyetinin daha da anlamlı olmasını sağladı bugün ki galibiyet" diye konuştu.

Attığı 2 golle takımına can veren Akın Akman ise, "Güzel bir galibiyet oldu, ikinci yarıya iyi başladık. Ben de skor olarak daha fazla katkı vermek istiyorum. Play-off oynamak istiyoruz. 6 haftalık hedefimiz var play-off'u zorlamak için. Önümüzde Bodrumspor maçı var kazanıp 3'te 3 yapmak istiyoruz" dedi.