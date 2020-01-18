Müjdat Yalman Turnuvası başlıyor

Ankaragücü Alt Yapı Koordinatörü Cengiz Paça, TSYD'de düzenlenen İlhan Ağabey Futbol Turnuvası kura çekiminde basın mensuplarına yaptığı açıklamada yaşayan efsanelerin de adlarına turnuvalar düzenleyeceklerini söylemişti ve Müjdat Yalman U -13 Futbol Turnuvası'nın müjdesini vermişti. Müjdat Yalman U - 13 Futbol Turnuvası 20 Ocak, Pazartesi saat 11.00'de Yaşamkent Şenol Güneş Sahası'nda startını veriyor.

Müjdat Yalman kimdir?

UEFA- Pro lisanslı çalıştırıcı, 14 Ağustos 1949 tarihinde Ankara'da doğdu. Daha önce Ankara BB, Türk Telekom, Boluspor , Konyaspor gibi kulüplerde teknik direktörlük yapan deneyimli çalıştırıcı Ankaragücü alt yapısında da 2010 - 2012 yıllarında görev yaptı. Yalman, görev yaptığı son kulüp Darıca Gençlerbirliği'nden geçtiğimiz Haziran ayrıldı.