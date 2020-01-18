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Müjdat Yalman Turnuvası başlıyor
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MÜJDAT YALMAN TURNUVASI BAŞLIYOR

Müjdat Yalman Turnuvası başlıyor

MKE Ankaragücü, yaşayan efsaneler adına mücadele edecek.

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 Ankaragücü Alt Yapı Koordinatörü Cengiz Paça, TSYD'de düzenlenen İlhan Ağabey Futbol Turnuvası kura çekiminde basın mensuplarına yaptığı açıklamada yaşayan efsanelerin de adlarına turnuvalar düzenleyeceklerini söylemişti ve Müjdat Yalman U -13 Futbol Turnuvası'nın müjdesini vermişti. Müjdat Yalman U - 13 Futbol Turnuvası 20 Ocak, Pazartesi saat 11.00'de Yaşamkent Şenol Güneş Sahası'nda startını veriyor.

  Müjdat Yalman kimdir?
  UEFA- Pro lisanslı çalıştırıcı, 14 Ağustos 1949 tarihinde Ankara'da doğdu.  Daha önce Ankara BB, Türk Telekom, Boluspor , Konyaspor gibi kulüplerde teknik direktörlük yapan deneyimli çalıştırıcı Ankaragücü alt yapısında da 2010 - 2012 yıllarında görev yaptı. Yalman, görev yaptığı son kulüp Darıca Gençlerbirliği'nden geçtiğimiz Haziran ayrıldı.
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