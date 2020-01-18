12 Spor dalında faaliyet gösteren: Çınar SK

FUTBOL DIŞINDA DİĞER BRANŞLARDA DA FAALİYET GÖSTERİYORUZ

1. Amatör Kümede yer alan Çınar Spor Kulübü Başkanı Tahsin Serdaroğlu, "1976 yılında kuruldu, on binleri aşkın sporcu yetiştirdik. Sadece futbolda değil, taekwondo, masa tenisi, güreş gibi branşlarda da faaliyette bulunuyoruz. İyi insan yetiştirmek ve potansiyelli gençleri spora kazandırmak amacımız var. Genç çocukları kötü alışkanlıklardan alıkoymak için 5 sene önce Öveçler'e taşındık. 30'un üzerinde çocuğumuz Üniversite kazandı bu sene U19 takımımızın hepsi üniversitede okuyor. Aile ortamı var, geleneksel okçuluk sporunda da başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Tarihi günlerimizi anıyoruz, sohbetler yapıyoruz. Perşembe günleri de ailelerle beraber yemeklerimiz de oluyor" açıklamaları yaptı.

TOPLUMA YARARLI BİREYLER YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Çınar SK Teknik Direktörü Ayhan Öztürk ise, "Yaklaşık 42 yıl önce kurulan ve 12 branşta faaliyet gösteren, öncelikli olarak topluma yararlı bireyler yetiştirmeye çalışan bir kulübüz. 1. Amatör Kümede yer alıyoruz, daha önce SAL'da da oynadık. Son 4 yılda bütün play-off'lara katılan bir kulübüz. Süper Lig'de şu an oynayan en az 10 futbolcu Çınar SK altyapısından yetişmiş halde. Çoğu amatör takımda olmayan imkanlar mevcut, geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.



Çınar SK Altyapı antrenörü Barış Sungur ise, "5 yaşından 16 yaşına kadar 160 tane futbolcumuz var. Özellikle 2 senedir hedef koyduk. Tüm yaş kategorilerinde yarışıyoruz. Ben de 15 senedir bu kulüpteyim, futbolcu olarak başladım. Temelden geldim. Futbolcu olmak kolay değil, öncelikli sağlıklı sporcu yetiştirmek" ifadesini kullandı.

Genç futbolcu Ulaş Tekay ise, "Okulla bir arada götürmek zor. Futbolu da aksatmamak istiyorum. Zorlukları var ama üstesinden gelmeye çalışıyorum. 4 senedir buradayım, aile ortamı var" diye konuştu.