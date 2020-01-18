Semih Tur, kulüplerin alt yapıya bakış açısını eleştirdi

Türkiye’de alt yapı konusuna bakış açısını eleştiren Osmanlıspor Alt Yapı Koordinatörü Semih Tur, “ Ben eminim ki federasyon mecbur tutmasa Türkiye’de birçok takım alt yapısını kapatır. Çünkü alt yapı külfet olarak görülüyor.” dedi.
Eğitim sisteminin de Türk futbolunu sekteye uğratmasından bahseden Tur, eğitim sisteminin tam gün olmasının Türk futboluna zarar veren en önemli etken olduğunu söyledi.
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