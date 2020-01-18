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Semih Tur, kulüplerin alt yapıya bakış açısını eleştirdi
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SEMİH TUR, KULÜPLERİN ALT YAPIYA BAKIŞ AÇISINI ELEŞTİRDİ

Osmanlıspori Alt Yapı Koordinatörü Semih Tur , TSYD’de yapılan İlhan Ağabey Futbol Turnuvası kura çekiminde basın mensuplarını alt yapı takımlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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 Türkiye’de alt yapı konusuna bakış açısını eleştiren Osmanlıspor Alt Yapı Koordinatörü Semih Tur, “ Ben eminim ki federasyon mecbur tutmasa Türkiye’de birçok takım alt yapısını kapatır. Çünkü alt yapı külfet olarak görülüyor.” dedi.

 Eğitim sisteminin de Türk futbolunu sekteye uğratmasından bahseden Tur,  eğitim sisteminin tam gün olmasının Türk futboluna zarar veren en önemli etken olduğunu söyledi.

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