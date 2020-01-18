Ankaragücü'nde kritik sakatlık

Evinde oynadığı kritik Konyaspor maçını son dakikada yediği golle kaybeden Ankaragücü'nde, sakatlıktan yeni kurtulan ve Denizlispor maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çeken Scarione'nin maçın ilk yarısında aldığı darbe nedeni ile hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
Aldığı darbeye rağmen 90 dakika forma giyen Scarione'nin durumunun çekilen röntgenler ve MR sonrası netleşeceği öğrenildi.
Tecrübeli oyuncunun elmacık kemiğinde ve kaburgalarında kırık ve ağrı olduğu belirtildi.
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