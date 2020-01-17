"Aramızdaki hainleri biliyoruz"

"ARAMIZDAKİ HAİNLERLE İLGİLİ ZAMANI GELİNCE KONUŞACAĞIZ"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Ankara'da hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Aramızdaki hainlerle de zamanı gelince konuşacağız. Maça gelince, 0-0 bitecek maç uzatmalarda yediğimiz golle mağlup olduk. 3. bölgede üretkenliğimiz yoktu. Kazanıp, rakibimizi yakalamak istiyorduk 15 puan yapıp. Nasip değilmiş diyelim, taraftarlarımızı ve camiamızı üzdük. Bizim için kötü oldu. 3. bölgede üretkenliğimizin olmayışı sebebiyle son dakikada yediğimiz golle de mağlup olduk. Biz geçen sene destan yazdık. 20 kişinin izlediği yerlerde eleştirilemem. Eleştiriye açık insanım, ama eleştiri belden aşağı olursa bizim de konuşacaklarımız olur. Ankara futboluna 20 yıl hizmet ettim" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLU DUVARA ÇARPTI"

Ankara'dan galibiyet ile dönen Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman ise, "Ankaragücü, Konyaspor ve Antalyaspor haftalardır kazanamıyordu. Ankaragücü yüksek kazanma arzusuyla bizi bekliyordu. Kaybedenin yarasının kanamaya devam edeceği bir maçtı. Devrenin sonlarına doğru 14 gol yediğimiz, 3 gol attığımız beraberliklerle dolu haftalardan sonra özellikle son 4 maç toparlanmıştık. Sonlara doğru derli toplu hale geldiğimiz görünüyordu. Devre arasıda bunun üzerine gittik. Maçın başından beri oyun üstünlüğümüzü rakibe kabul ettirdik. İlk yarının sonlarına doğru maç her iki takıma da gitti geldi. İkinci yarının ilk 15 dakikasında Ankaragücü, bizi kendi sahamıza itti. 15 dakika sonra biraz daha kendi oyunumuza döndük ve pozisyonlar yakaladık. Maç böyle bitecek diye düşünürken, gole yakın olan taraf biz olduğumuzdan ve beceriksizliklerle dolu 10 haftadan sonra bugün futbol şansı bize döndü. Çalışıp çabalayınca, futbol şansı da yanınızda oluyor. Her iki takım oyuncularını da kutluyorum. Transfer çalışmaları devam edecek. 10 senedir söylüyorum Türk futbolu duvara çarpacak diye, artık transferden çok var olan oyuncuların verimini arttırmalıyız. Temaslarımız devam ediyor. Düğme yanlış iliklenmiş bizim futbolumuzda, düzeltmeden daha çok duvara çarpmak gerekiyordu. Önemli olan düğmeyi artık doğru iliklemek. Geçmişi unutarak, yeniden yapılanamazsınız" açıklamaları yaptı.