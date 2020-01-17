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Milli tekvandocu Bahri Tanrıkulu aday oldu
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MİLLİ TEKVANDOCU BAHRİ TANRIKULU ADAY OLDU

Eski Dünya ve Avrupa şampiyonu Milli tekvandocu Bahri Tanrıkulu, federasyon başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

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Eski Dünya ve Avrupa şampiyonu Milli tekvandocu Bahri Tanrıkulu, düzenlediği basın toplantısıyla federasyon başkanlığına aday olduğunu açıkladı.  

TANRIKULU, ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI 

Tanrıkulu, "Senelerce gerek olimpiyatlarda gerekse Dünya ve Avrupa şampiyonalarında bir çok kez bayrağımızı şerefle gururla taşımış ve dalgalandırmış bir kişi olarak 2020 olimpiyat oyunlarından sonra yapılacak olan Türkiye Tekvando federasyonu başkanlığına aday olduğumu buradan bütün spor kamuoyuna ve tekvando camiasına açıklıyorum" ifadelerini kullandı.  

TANRIKULU, SEÇİM SÜRECİNDE CAMİADAN DESTEK İSTEDİ 

Milli tekvandocu Tanrıkulu, "Bugünden başlayarak başkanlığa yakışır şekilde aday çalışmalarımı yürüteceğim. Bu süreçte tüm camiamızın, hocalarımızın ve sporcularımızın desteğini ve katkılarını bekliyorum" dedi. 

3 kez Dünya şampiyonluğu sevinci yaşayan Tanrıkulu, 2004 yılında Atina'da yapılan olimpiyatlarda ise gümüş madalya kazanarak bizleri onurlandırmıştı.  

 

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