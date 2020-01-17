﻿
"Üretkenliğimiz yoktu"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"ÜRETKENLİĞİMİZ YOKTU"

"Üretkenliğimiz yoktu"

Süper Lig'in ikinci devresinin açılış maçında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda Konyaspor'a son dakikalarda yıkıldı. Maç sonu Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Üretkenliğimiz yoktu" dedi.

1388 Okunma

MKE Ankaragücü, Konyaspor'a kendi evinde Şengelia'nın 90+2'de attığı gol ile 1-0 mağlup olurken, maç sonu Teknik Direktör Mustafa Kaplan, futbolcular Alper ve Hasan yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.  

"ÜRETKENLİĞİMİZ YOKTU" 

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan maç sonu açıklamasında, "Aklımızdan geçmeyen bir mağlubiyet oldu. 3. bölgede kaçırdığımız pozisyon yok. Saldırdığımız bir pozisyonda geri dönüşte kalemizde gol gördük. Ne yazık ki mağlup olduk. Üretkenliğimiz yoktu. İyi oynamadığımız bir maçtı, berabere bitereceğimiz maçı kaybettik. Camiamızı üzdük" açıklamaları yaptı.  

"NASİPSİZLİK VAR" 

Oyuna sonradan dahil olan Alper Önal, "Haftalardır aynı şeyi yaşıyoruz. İyi mücadele ettik. Nasipsizlik var üzerimizde. Taraftarlarımızı üzdüğümüzü biliyorum. Dilerim önümüzdeki haftalarda onları mutlu ederiz" derken, Hasan Kaya ise maç sonu açıklamasında, "Alt sıralarda bulunan iki takımın maçıydı, kaybettik. Önemli bir maçtı, üzgünüz" dedi. 

 

 

 
"Aramızdaki hainleri biliyoruz"
6
Ankaragücü 0 - 1 Konyaspor
İlk 11'ler belli oldu
Cengiz Paça’dan Ankargücü’nün alt yapı takımlarına ilişkin açıklamalar
Transfer dönemi sönük geçiyor...
İlhan Ağabey Futbol Turnuvası kuraları çekildi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
5
1957 li
17 Ocak 202023:49
FATY İLEMİ ÜRETKEN OLACAKSIN HOCAM.FUTBOLDAN ANLAMAYAN BİRİ BİLE FATY 10 DK SONRA ÇIKARIRDI UYUMAZDI....
4
Yorgun
17 Ocak 202023:12
Tum Ankaraguclu kardeslerime sunu soylemek istiyorum futbolcular bu kadar daha fazlasi olmaz konya tek kale oynadi macin zaten kesin favorisiydi bizim icin super lig bitmistir yasak kalksada ati alan uskudari gecmis bu ligde samar oglani olduk birinci ligde en azindan bu rezaletleri cok yasamayiz ben umidimi kestim insallah mucize olur da kurtlar sofrasinda oturmaya devam ederiz.
3
Sincanli
17 Ocak 202022:58
Defolllllllllllllllll
2
Gucluler
17 Ocak 202022:50
Defol kaplan senden hoca olmaz gençlerden gittin gençler ayaga kalktı senden birşey olmaz başkan hiç düşünme her geçen gün zarar sergen gibi hocayı kaçırma bizi ligte tutar acil biran evvel
1
Kesinli
17 Ocak 202022:41
Beceriksizim desene nasipsizlikmış süper ligin en beceriksiz adamisin.
﻿