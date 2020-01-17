MKE Ankaragücü, Konyaspor'a kendi evinde Şengelia'nın 90+2'de attığı gol ile 1-0 mağlup olurken, maç sonu Teknik Direktör Mustafa Kaplan, futbolcular Alper ve Hasan yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.
"ÜRETKENLİĞİMİZ YOKTU"
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan maç sonu açıklamasında, "Aklımızdan geçmeyen bir mağlubiyet oldu. 3. bölgede kaçırdığımız pozisyon yok. Saldırdığımız bir pozisyonda geri dönüşte kalemizde gol gördük. Ne yazık ki mağlup olduk. Üretkenliğimiz yoktu. İyi oynamadığımız bir maçtı, berabere bitereceğimiz maçı kaybettik. Camiamızı üzdük" açıklamaları yaptı.
"NASİPSİZLİK VAR"
Oyuna sonradan dahil olan Alper Önal, "Haftalardır aynı şeyi yaşıyoruz. İyi mücadele ettik. Nasipsizlik var üzerimizde. Taraftarlarımızı üzdüğümüzü biliyorum. Dilerim önümüzdeki haftalarda onları mutlu ederiz" derken, Hasan Kaya ise maç sonu açıklamasında, "Alt sıralarda bulunan iki takımın maçıydı, kaybettik. Önemli bir maçtı, üzgünüz" dedi.
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