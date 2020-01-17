Ankaragücü 0 - 1 Konyaspor

Ali Ulusoy’un yönettiği mücadeleye başkent ekibi; Korcan, Cebrail, Kulusıc, Pazdan, Pinto, Sedat, Moke, Faty, Scarione, Kitsiu ve İlhan ilk 11’i ile katıldı. Mücadelenin ilk dakikalarında Konyaspor, sağ kanattan Ankaragücü kalesini yoklamasına karşılık savunmada Pazdan dikkatli davrandı. Konyaspor’dan Alper’in ortasında ise kaleci korcan çift yumrukla topu uzaklaştırdı. Konyaspor savunma oyunu sergilerken Başkent ekibi atak hazırlığındaydı. İlk dakikalarda topla en fazla oynayan ekip misafir takım oldu. 20’inci dakikadan sonra oyun sık sık faul kararıyla durdu. Ankaragücü’nün rakip yarı alanda yaptığı baskı sonuç verdi ve top Başkent ekibine geçti. İlk yarının sonlarına doğru karşılıklı top kayıplarının yaşanmasının ardından Ankaragücü, rakip alanda daha fazla top kapıp tehlike yarattı. 36’ıncı dakikada Konyaspor’dan Milosevic’in Pinto’nun ayağına basması sebebiyle hakem faul kararı verdi ve Milosevic sarı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonlandı. İkinci yarının sonlarına doğru Konyaspor, Ankaragücü kalesindeki baskısını artırdı. Uzatmalarda rakip takımdan Levan Shengelia’nın topu ağlarla buluşturmasıyla Konyaspor 0 – 1 ‘lik skorla maçın galibi oldu.
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