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Ankaragücü 0 - 1 Konyaspor
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ANKARAGÜCÜ 0 - 1 KONYASPOR

Ankaragücü 0 - 1 Konyaspor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk maçında Konyaspor'u evinde ağırlayan Ankaragücü, son dakika golüyle maçın mağlubu oldu.

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Ali Ulusoy’un yönettiği mücadeleye başkent ekibi; Korcan, Cebrail, Kulusıc, Pazdan, Pinto, Sedat, Moke, Faty, Scarione, Kitsiu ve İlhan ilk 11’i ile katıldı. Mücadelenin ilk dakikalarında Konyaspor, sağ kanattan Ankaragücü kalesini yoklamasına karşılık savunmada Pazdan dikkatli davrandı. Konyaspor’dan Alper’in ortasında ise kaleci korcan çift yumrukla topu uzaklaştırdı.  Konyaspor savunma oyunu sergilerken Başkent ekibi atak hazırlığındaydı. İlk dakikalarda topla en fazla oynayan ekip misafir takım oldu.  20’inci dakikadan sonra oyun sık sık faul kararıyla durdu. Ankaragücü’nün rakip yarı alanda yaptığı baskı sonuç verdi ve top Başkent ekibine geçti.  İlk yarının sonlarına doğru karşılıklı top kayıplarının yaşanmasının ardından Ankaragücü, rakip alanda daha fazla top kapıp tehlike yarattı. 36’ıncı dakikada Konyaspor’dan Milosevic’in Pinto’nun ayağına basması sebebiyle hakem faul kararı verdi ve Milosevic sarı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonlandı.  İkinci yarının sonlarına doğru Konyaspor, Ankaragücü kalesindeki baskısını artırdı. Uzatmalarda rakip takımdan Levan Shengelia’nın topu ağlarla buluşturmasıyla Konyaspor 0 – 1 ‘lik skorla maçın galibi oldu.
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6
Çubukbeyi
18 Ocak 202000:05
Sayın hocam bugünkü maçı seyretme imkanım olmadı fakat oynanan oyunla ilğili yapmış olduğunuz açıklama pek iç açıcı değil lütfen siz maç sonu tenkidi yapan gazeteci değilsiniz.Ankaragücü teknik direktörüsünüz çareleri aramak yerine ancak rutüşlu sözlerle fotoğraflar veriyorsunuz.Bu maç sonu konuşmalar bizlere pek haz vermiyor.Maçtan önce çare olunuz sonrası çözümü bize anlatmayınız.Yol yakın iken gerekli olan istifanızı veriniz.Çok iyi niyetli insansınız ancak yetmiyor.Oynanan maç sonu galibiyeti getiren golleri görmek Ankaragücü sevdalıların hakkıdır.Selamlar
5
ANGARALI
17 Ocak 202023:45
10BİN KİŞİ FATY DEN BİRŞEY OLMUYACAĞINI 10.DK.FARK EDİYOR SAYIN HOCAMIZ BABASININ OĞLU HERHALDE 90 DK.SAHADA TUTUYOR MAĞLUBİYET HOCANIN YETERSİZLİĞİNDEN OLDU.BU TAKIMDA SEDAT MOKE FATY ORTASAHA İLE ANCAK KÜME DÜŞERSİN.AMATÖR YAKIM HOCASI GETİR FATY 18 BİLE ALMAZ AYAKTA DURMAKTA ZORLANAN LEYLEK GİBİ BOYA RAĞREM KAFA TOPU ALAMAYAN EN ÖNEMLİSİ RAKİBE FAUL YAPACAK BECERİSİ BİLE OLMUYAN ADAMI SAHADA TUTANI YÖNETİM HEMEN GÖNDERSİN.....
4
Sincanlı gucluler
17 Ocak 202022:32
Defol kaplan senden hoca değil bir bok olmaz sergen gibi bir hocaya ihtiyacımız var acillllllllĺ
3
Gucluler
17 Ocak 202022:24
Acil hoca değişikliği lazım bu geri zekalidan bir bok olmaz sergen gibi hoca boşta çok şanslıyız bizi anca o kurtarir
2
A.guclu
17 Ocak 202022:12
Bu takımı sergen kurtariri bu salak hocayı hemen gönderin budan bir bok olmaz
1
Gucluler
17 Ocak 202022:04
Defol gitsin boyle hocami olur
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