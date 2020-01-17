Ankaragücü 0 - 1 Konyaspor

Site Yorumları

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6 Çubukbeyi 18 Ocak 202000:05 Sayın hocam bugünkü maçı seyretme imkanım olmadı fakat oynanan oyunla ilğili yapmış olduğunuz açıklama pek iç açıcı değil lütfen siz maç sonu tenkidi yapan gazeteci değilsiniz.Ankaragücü teknik direktörüsünüz çareleri aramak yerine ancak rutüşlu sözlerle fotoğraflar veriyorsunuz.Bu maç sonu konuşmalar bizlere pek haz vermiyor.Maçtan önce çare olunuz sonrası çözümü bize anlatmayınız.Yol yakın iken gerekli olan istifanızı veriniz.Çok iyi niyetli insansınız ancak yetmiyor.Oynanan maç sonu galibiyeti getiren golleri görmek Ankaragücü sevdalıların hakkıdır.Selamlar

5 ANGARALI 17 Ocak 202023:45 10BİN KİŞİ FATY DEN BİRŞEY OLMUYACAĞINI 10.DK.FARK EDİYOR SAYIN HOCAMIZ BABASININ OĞLU HERHALDE 90 DK.SAHADA TUTUYOR MAĞLUBİYET HOCANIN YETERSİZLİĞİNDEN OLDU.BU TAKIMDA SEDAT MOKE FATY ORTASAHA İLE ANCAK KÜME DÜŞERSİN.AMATÖR YAKIM HOCASI GETİR FATY 18 BİLE ALMAZ AYAKTA DURMAKTA ZORLANAN LEYLEK GİBİ BOYA RAĞREM KAFA TOPU ALAMAYAN EN ÖNEMLİSİ RAKİBE FAUL YAPACAK BECERİSİ BİLE OLMUYAN ADAMI SAHADA TUTANI YÖNETİM HEMEN GÖNDERSİN.....

4 Sincanlı gucluler 17 Ocak 202022:32 Defol kaplan senden hoca değil bir bok olmaz sergen gibi bir hocaya ihtiyacımız var acillllllllĺ

3 Gucluler 17 Ocak 202022:24 Acil hoca değişikliği lazım bu geri zekalidan bir bok olmaz sergen gibi hoca boşta çok şanslıyız bizi anca o kurtarir

2 A.guclu 17 Ocak 202022:12 Bu takımı sergen kurtariri bu salak hocayı hemen gönderin budan bir bok olmaz