İlk 11'ler belli oldu

Bu mücadele öncesi iki takımın da hedefi alt sıralardan kurtulmak için mutlak 3 puan... Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
İLK 11'LER
Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Pinto, Pazdan, Kulusic, Sedat, Moke, Faty, Scarione, Kitsiou, İlhan Parlak.
Konyaspor: Serkan, Volkan, Selim, Jonsson, Alper, Anicic, Skubic, Milosevic,Ömer Ali, Erdon Daci, Thuram,
Ankaragücü'nde Orgill cezalı, tek forvet Scarione tercih edilirken, Konyaspor'da yeni transfer Thuram ilk 11'de başlıyor.
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