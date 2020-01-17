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İlk 11'ler belli oldu
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İLK 11'LER BELLİ OLDU

İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in ikinci yarısında heyecan yeniden start alıyor. MKE Ankaragücü bu akşam sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Kadrolar belli oldu.

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Bu mücadele öncesi iki takımın da hedefi alt sıralardan kurtulmak için mutlak 3 puan... Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Pinto, Pazdan, Kulusic, Sedat, Moke, Faty, Scarione, Kitsiou, İlhan Parlak.

Konyaspor: Serkan, Volkan, Selim, Jonsson, Alper, Anicic, Skubic, Milosevic,Ömer Ali, Erdon Daci, Thuram,

Ankaragücü'nde Orgill cezalı, tek forvet Scarione tercih edilirken, Konyaspor'da yeni transfer Thuram ilk 11'de başlıyor. 

 
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