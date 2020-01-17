Gençlerbirliği'nde taktik günü

Ç.Rizespor maçı hazırlıklarına devam eden Gençlerbirliği günü taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi. Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman daha sonra yarı sahada taktik çalışma ile devam etti. Son bölümde yapılan çift kale maç ile gün tamamlandı. Gençlerbirliği'nde Rizespor maçında kırmızı kart cezalıları Nadir ve Yasin forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor ilk yarıyı 20, Gençlerbirliği ise 18 puanda noktaladı.
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