Taşkın Aksoy’dan alt yapı takımlarına ilişkin açıklamalar

Almanya’dan gelen deneyimli çalıştırıcı Aksoy, basın toplantısında Avrupa ile Türkiye’deki alt yapı sistemlerinin farkını anlattı. Türkiye’de alt yapıya yarışmacı bir zihniyetle bakılıp skora ve kazanmaya odaklanılmasını eleştiren Aksoy, “ Fiziksel üstünlük, teknik üstünlüğe galip geliyor. Yetenekli ama fiziken yetersiz oyuncular yolda kalıyor. Ben eminim Türkiye’de olsaydı Messi gibi isimler yolda kalırdı” dedi. Aksoy, ülkemizdeki alt yapı sorunlarıyla ilgili de aktarımlarda bulundu.
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