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Taşkın Aksoy’dan alt yapı takımlarına ilişkin açıklamalar
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TAŞKIN AKSOY’DAN ALT YAPI TAKIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Gençlerbirliği Alt Yapı Koordinatörü Taşkın Aksoy, TSYD’de yapılan İlhan Ağabey Futbol Turnuvası kura çekiminde basın mensuplarını alt yapı takımlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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 Almanya’dan gelen deneyimli çalıştırıcı Aksoy, basın toplantısında Avrupa ile Türkiye’deki alt yapı sistemlerinin farkını anlattı. Türkiye’de alt yapıya yarışmacı bir zihniyetle bakılıp skora ve kazanmaya odaklanılmasını eleştiren Aksoy, “ Fiziksel üstünlük, teknik üstünlüğe galip geliyor. Yetenekli ama fiziken yetersiz oyuncular yolda kalıyor.  Ben eminim Türkiye’de olsaydı  Messi gibi isimler yolda kalırdı” dedi. Aksoy, ülkemizdeki alt yapı sorunlarıyla ilgili de aktarımlarda bulundu.

 

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