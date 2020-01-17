Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği istatistikleri

Süper Lig'de ilk devreyi 20 puanda bitiren Çaykur Rizespor ile 18 puanda bitiren Gençlerbirliği, ikinci devrenin ilk maçında kozlarını Rize'de Pazartesi günü paylaşacak.

Aralarında oynadıkları son 6 maçın 4'ünü Çaykur Rizespor, 2'sini Gençlerbirliği kazandı.

Rizespor'a konuk olduğu son 4 maçın sadece 1'ini kazanabilen Başkent ekibi, o galibiyeti 2015/16 sezonunda 2-3 ile aldı.

Rizespor, evinde oynadığı son 2 maçı kaybetti. En uzun seriyi ise üst üste 3 yenilgiyle 2016/17 sezonunda yaşamıştı.

Gençlerbirliği, deplasmanda çıktığı son 2 maçta 9 gol yedi. Fenerbahçe'ye 5-2 kaybeden al karalar, Beşiktaş'a da 4-1 mağlup oldu.

Süper Lig'de en fazla kafa golü yiyen 3 ekipten 2'sinin maçı olacak. Ankaragücü 8 kez ile bu konuda ilk sıradayken, Gençlerbirliği ve Rizespor 6 kafa golü yediler.

İki takım arasında bugüne kadar 35 resmi maç oynanırken, 17 kez Gençlerbirliği, 10 kez Çaykur Rizespor galip geldi. 8 maç berabere sonuçlandı. Gençlerbirliği 48 gol atarken, kalesinde 35 gol gördü.