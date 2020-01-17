Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği istatistikleri

Süper Lig'de ilk devreyi 20 puanda bitiren Çaykur Rizespor ile 18 puanda bitiren Gençlerbirliği, ikinci devrenin ilk maçında kozlarını Rize'de Pazartesi günü paylaşacak.
Aralarında oynadıkları son 6 maçın 4'ünü Çaykur Rizespor, 2'sini Gençlerbirliği kazandı.
Rizespor'a konuk olduğu son 4 maçın sadece 1'ini kazanabilen Başkent ekibi, o galibiyeti 2015/16 sezonunda 2-3 ile aldı.
Rizespor, evinde oynadığı son 2 maçı kaybetti. En uzun seriyi ise üst üste 3 yenilgiyle 2016/17 sezonunda yaşamıştı.
Gençlerbirliği, deplasmanda çıktığı son 2 maçta 9 gol yedi. Fenerbahçe'ye 5-2 kaybeden al karalar, Beşiktaş'a da 4-1 mağlup oldu.
Süper Lig'de en fazla kafa golü yiyen 3 ekipten 2'sinin maçı olacak. Ankaragücü 8 kez ile bu konuda ilk sıradayken, Gençlerbirliği ve Rizespor 6 kafa golü yediler.
İki takım arasında bugüne kadar 35 resmi maç oynanırken, 17 kez Gençlerbirliği, 10 kez Çaykur Rizespor galip geldi. 8 maç berabere sonuçlandı. Gençlerbirliği 48 gol atarken, kalesinde 35 gol gördü.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.