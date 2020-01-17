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Cengiz Paça’dan Ankargücü’nün alt yapı takımlarına ilişkin açıklamalar
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CENGİZ PAÇA’DAN ANKARGÜCÜ’NÜN ALT YAPI TAKIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Cengiz Paça’dan Ankargücü’nün alt yapı takımlarına ilişkin açıklamalar

Ankaragücü Alt Yapı Koordinatörü Cengiz Paça, TSYD’de yapılan İlhan Ağabey Futbol Turnuvası kura çekiminde basın mensuplarını Ankaragücü’nün alt yapı takımlarıyla ilgili bilgilendirdi.

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 Önümüzdeki yıllarda Ankaragücü alt yapısında Ankaralı çocuklara daha çok yer vermek istediklerini söyleyen Paça, “ Ankara amatör takımların kapılarını Ankaralı çocuklara açmak istiyoruz. Şehir bilinci yüksek, şehri benimseyen, Ankaragücü ruhu ile gelişen bir jenerasyon düşünüyoruz.”  dedi.

 Paça, futbolun yaşayan efsaneleri için de turnuvalar düzenleyeceklerini söyleyerek Teknik Direktör Müjdat Yalman adına 20 Ocak’ta  düzenleyecekleri Müjdat Yalman U - 13 Futbol Turnuvası’nın da duyurusunu yaptı.
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