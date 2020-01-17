Cengiz Paça’dan Ankargücü’nün alt yapı takımlarına ilişkin açıklamalar

Önümüzdeki yıllarda Ankaragücü alt yapısında Ankaralı çocuklara daha çok yer vermek istediklerini söyleyen Paça, “ Ankara amatör takımların kapılarını Ankaralı çocuklara açmak istiyoruz. Şehir bilinci yüksek, şehri benimseyen, Ankaragücü ruhu ile gelişen bir jenerasyon düşünüyoruz.” dedi.

Paça, futbolun yaşayan efsaneleri için de turnuvalar düzenleyeceklerini söyleyerek Teknik Direktör Müjdat Yalman adına 20 Ocak’ta düzenleyecekleri Müjdat Yalman U - 13 Futbol Turnuvası’nın da duyurusunu yaptı.