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Transfer dönemi sönük geçiyor...
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TRANSFER DÖNEMİ SÖNÜK GEÇİYOR...

Transfer dönemi sönük geçiyor...

Süper Lig'de ara transfer dönemi sönük geçiyor. TFF'nin bu sezon uygulamaya soktuğu bütçe denetimi nedeni ile kulüpler devre arasını sönük geçirdi.

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Süper Lig'de ara transfer dönemi sönük geçiyor. TFF'nin bu sezon uygulamaya soktuğu bütçe denetimi nedeni ile kulüpler devre arasını sönük geçirdi.

İşte Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler...

Enver Cenk Şahin (Orta saha) - Kayserispor

Kayserispor, asker selamı verdiği için Almanya 2. Lig ekibi St. Pauli`den gönderilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Enver Cenk Şahin`i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Zoran Kvrzic (Sağ kanat- Hes Kablo Kayserispor

Kayserispor, Hırvatistan`ın Rijeka ekibinden 31 yaşındaki Bosna-Hersekli sağ kanat (sağbek) oyuncusu Zoran Kvrzic`i 2,5 yıllığına transfer etti.

Mario Situm (Sağ kanat) - Kayserispor

Kayserispor, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb`ten 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mario Situm`u 2,5 yıllığına renklerine bağladı.

Custavo Campanharo (Orta saha) - Kayserispor

Kayserispor, 27 yaşındaki Brezilya ekibi Chapecoense`den merkez orta saha oyuncusu Custavo Campanharo`yu 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Muris Mesanovic (Forvet) Kayserispor

Kayserispor, Çek Kulübü Mladá Boleslav`dan 29 yaşındaki Bosnalı-Hersekli forvet oyuncusu Muris Mesanovic`i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Oğuzhan Çapar (Stoper) - Kayserispor

Kayserispor, son olarak TFF 1. Lig temsilcisi Balıkesirspor`da top koşturan 23 yaşındaki defans oyuncusu Oğuzhan Çapar`ı 2,5 yıllığına transfer etti.

24. Zlatko Tripic (Sol Kanat) - Göztepe

Göztepe, Norveç ekiplerinden Viking forması giyen sol kanat Zlatko Tripic’i renklerine bağladı.
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