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Hentbolda yeni hafta heyecanı başlıyor
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HENTBOLDA YENİ HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR

Hentbolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 11. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 10. hafta maçları oynanacak.

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Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

18 Ocak Cumartesi:

13.00 Pazarspor-Mardin Büyükşehir Başak (Mehmet Akif Pirim)

19 Ocak Pazar:

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

17.00 Yalıkavak-Görele Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

22 Ocak Çarşamba:

15.00 Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

Erkekler Süper Lig

18 Ocak Cumartesi:

13.00 Güneysu-Spor Toto (Güneysu)

15.00 Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol (Üçevler Spor Tesisleri)

18.00 Göztepe-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)

29 Ocak Çarşamba:

19.00 CIP Travel Antalyaspor-Beşiktaş Aygaz (Antalya)

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