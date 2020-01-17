Hentbolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig
18 Ocak Cumartesi:
13.00 Pazarspor-Mardin Büyükşehir Başak (Mehmet Akif Pirim)
19 Ocak Pazar:
15.00 Muratpaşa Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
17.00 Yalıkavak-Görele Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
22 Ocak Çarşamba:
15.00 Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
Erkekler Süper Lig
18 Ocak Cumartesi:
13.00 Güneysu-Spor Toto (Güneysu)
15.00 Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol (Üçevler Spor Tesisleri)
18.00 Göztepe-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)
29 Ocak Çarşamba:
19.00 CIP Travel Antalyaspor-Beşiktaş Aygaz (Antalya)
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