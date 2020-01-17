Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
18 Ocak Cumartesi:
14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)
14.00 Samsun Canik Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.30 İzmit Belediyespor-Beşiktaş TRC İnşaat (Kocaeli Atatürk)
19 Ocak Pazar:
15.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Metro Enerji)
20 Ocak Pazartesi:
18.00 Galatasaray-BOTAŞ (Ahmet Cömert)
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bugün:
13.30 Nesibe Aydın-Bosna 34 (TOBB ETÜ)
18.00 BOTAŞ Gelişim-1881 Düzce Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)
18.00 Bayraklı Belediyespor-Yalova VİP (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)
18 Ocak Cumartesi:
14.00 Mardin Büyükşehir Başak-İstanbul Üniversitesi (Artuklu Yeni)
15.00 Emlak Konut-Antalya 07 Basketbol (Complex İstanbul)
15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Bursa Büyükşehir (Edremit)
16.00 Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş-Mersin Üniversitesi (Sakarya)
19 Ocak Pazar:
18.30 Fenerbahçe Gelişim-Urla Belediyespor (Metro Enerji)
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