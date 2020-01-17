İlhan Ağabey Futbol Turnuvası kuraları çekildi

Efsane Başkan İlhan Cavcav adına düzenlenen ve 2’incisi yapılacak olan İlhan Ağabey Futbol Turnuvası’nın kura çekimi Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Derneği’nde gerçekleşti. TSYD Asil Üyesi Nihat Uçar, öncülüğünde takımların alt yapı koordinatörleri kura çekimini basına açık olarak gerçekleştirdi. Uçar, basın toplantısında hedeflerinin turnuvayı geleneksel hale getirmek ve yurt dışına açmak olduğunu vurguladı. Kura çekimine TSYD üyeleri katılım gösterdi.

Çekilen kuraya göre ilk karşılaşma, 21 Ocak Salı Günü saat 12.00’da Gençlerbirliği’nin ve Ankaragücü’nün 16 yaş altı takımları arasında yapılacak. Aynı gün saat 14.00’da da Ankaragücü’nün ve Keçiörengücü’nün 16 yaş altı takımları arasında yapılacak. 22 Ocak Çarşamba Günü ise saat 12.00’da mağlup olan takımlar arasında 3’üncülük mücadelesi gerçekleşirken saat 14.00’de galipler arasında birincilik yarışı yapılacak. Turnuva, İlhan Cavcav tesislerinde gerçekleşecek.