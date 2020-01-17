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Ankaragücü'nün rakibinde 6 transfer birden...
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ANKARAGÜCÜ'NÜN RAKİBİNDE 6 TRANSFER BİRDEN...

Ankaragücü'nün rakibinde 6 transfer birden...

10 puanla ligin son sırasındaki Kayserispor, ara transfer döneminde 6 futbolcuya birden imza attırdı...

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Kayserispor, sağlık kontrollerinden geçen Enver Cenk Şahin, Muris Mesanovic, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar ile sözleşme imzaladı.

Kayserispor, yeni transferleri Enver Cenk Şahin, Muris Mesanovic, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar için kulüp tesislerinde imza töreni düzenledi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın da katıldığı törenle yeni transferler, kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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