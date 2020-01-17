Melekler gözünü kupaya dikti...

Hentbol Kadınlar Süper Liginin ilk yarısını başarı sonuçlar alarak kapatan Yenimahalle Belediyesi SK, Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final 1’inci maçından galibiyetle ayrıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan Türkiye Kupası Çeyrek Final Mücadelesinde, Mardin Büyükşehir Başak SK ile karşılaşan altın kanatlı melekler sahadan 31-28 galibiyetle ayrıldı.

İki takımın kıyasıya mücadelesi ile başlayan zorlu karşılaşmaya; Nurceren, Gülsüm, Fatma, Sabiha, Ceylan, Edanur ve Selen yedisi ile çıktı. Karşılaşmayı Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras da izledi.

GMK’da kıyasıya mücadele

Seyirci avantajını da elinde bulunduran Yenimahalle’de galibiyeti getiren goller; Ceylan (8), Bilgenur (6), Nurceren (5), Edanur ve Gülcan (3), Fatma, Gülsüm ve Esra (2) ile geldi.

Murat Çelik ve Cengiz Ömer ikilisinin yönettiği maçın ilk dakikaları, Mardin Büyükşehir Başak SK oyuncuları Monika Janeska ve Nargas Ahmadi’nin etkili oyununa sahne oldu. Rakibin etkili oyununa Nurceren ve Ceylanın art arda attığı gollerle karşılık veren Yenimahalle’nin melekleri, maçın ilk yarısını 17-14 galip kapattı.

Ceylan ve Bilge göz doldurdu

Maçın ikinci yarısına fırtına gibi başlayan melekler, Ceylan ve Bilgenur ikilisinin hızlı oyunu ve üst üste bulduğu goller ile rakibine öne geçme şansı tanımadı.

Çeyrek finalin ilk karşılaşmasında sahadan galip ayrılan Yenimahalle Belediyesi SK, yarı final için 4 Şubat tarihinde Mardin Artuklu Spor Salonu’nda mücadele edecek.