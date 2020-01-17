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Ankaragücü - Konyaspor Muhtemel 11'leri
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ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü - Konyaspor Muhtemel 11'leri

Ankaragücü ile Konyaspor Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında karşı karşıya geliyor. Muhtemel 11'ler şu şekilde;

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Süper Lig'de 18. haftanın perdesi açılıyor. MKE Ankaragücü ile İttifak Holding Konyaspor Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geliyor. 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. 

Ligin ilk yarısında beklentilerin altında kalan iki takımdan Ankaragücü 12 puanla 17'nci, Konyaspor ise 15 puanla 15'inci sırada yer alıyor.  Sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan mücadele golsüz sona ermişti. 

Ankaragücü'nde Dever Orgill, Konyaspor'da da Ali Turan cezaları nedeniyle bu karşılaşmada görev alamayacak.

Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Alihan, Pazdan, Pinto, Sedat, Faty, Kitsiou, Scarione, Canteros, İlhan.

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Milosevic, Jevtovic, Jonsson, Hadziahmetovic, Miya, Daci.

 
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