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Osmanlıspor'da taktik antrenman günü
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OSMANLISPOR'DA TAKTİK ANTRENMAN GÜNÜ

Osmanlıspor'da taktik antrenman günü

Osmanlıspor, Boluspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla devam ettirdi.

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TFF 1. Lig’in 18. haftasında Pazar günü deplasmanda Boluspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi taktik ağırlıklı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmana oyuncular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda mor-sarılı ekip dar alanda pas çalışmasına geçti. Günün tek antrenmanı tam sahada taktik ağırlıklı oynanan çift kale maçla son buldu.

 

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