Ankaragücü-Konyaspor istatistikleri

ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇINDA DİKKATİ ÇEKEN İSTATİSTİKLER
Ankaragücü, Konyaspor'a karşı oynadığı son 5 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Ankaragücü, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Ankaragücü, son 5 maçtan önce oynadığı 5 mücadelede ise rakibinden puan alamamıştı.
Konyaspor, Ankara deplasmanında Ankaragücü'ne karşı oynadığı son 4 maçın 2'sini kazandı.
Konyaspor, Ankaragücü'ne karşı oynadığı son 3 maçta gol yemedi.
Süper Lig'de en uzun galibiyet hasretine sahip 2 takım karşı karşıya geliyor. ( Ankaragücü 11, Konyaspor ve Antalyaspor 10 maç )
Konyaspor, Süper Lig'de son 8 sezonda sadece 1 kez ikinci devrenin ilk maçını kaybetti. ( 5 galibiyet, 2 beraberlik )
Süper Lig'de ilk yarıyı Ankaragücü 12 puanda, Konyaspor ise 15 puanda noktaladı.
18 Ağustos 2019'da Konya'da oynanan ilk devre maçı 0-0 golsüz beraberlikle sona erdi.
İki takım daha önce toplamda 27 maçta karşı karşıya geldi. 11 kez Ankaragücü, 11 kez Konyaspor kazanırken, 5 maç berabere sonuçlandı.
Toplam atılan gollerde 43'e 34 Ankaragücü üstünlüğü bulunuyor.
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