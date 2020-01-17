Ankaragücü-Konyaspor istatistikleri

ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇINDA DİKKATİ ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Ankaragücü, Konyaspor'a karşı oynadığı son 5 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Ankaragücü, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Ankaragücü, son 5 maçtan önce oynadığı 5 mücadelede ise rakibinden puan alamamıştı.

Konyaspor, Ankara deplasmanında Ankaragücü'ne karşı oynadığı son 4 maçın 2'sini kazandı.

Konyaspor, Ankaragücü'ne karşı oynadığı son 3 maçta gol yemedi.

Süper Lig'de en uzun galibiyet hasretine sahip 2 takım karşı karşıya geliyor. ( Ankaragücü 11, Konyaspor ve Antalyaspor 10 maç )

Konyaspor, Süper Lig'de son 8 sezonda sadece 1 kez ikinci devrenin ilk maçını kaybetti. ( 5 galibiyet, 2 beraberlik )

Süper Lig'de ilk yarıyı Ankaragücü 12 puanda, Konyaspor ise 15 puanda noktaladı.

18 Ağustos 2019'da Konya'da oynanan ilk devre maçı 0-0 golsüz beraberlikle sona erdi.

İki takım daha önce toplamda 27 maçta karşı karşıya geldi. 11 kez Ankaragücü, 11 kez Konyaspor kazanırken, 5 maç berabere sonuçlandı.

Toplam atılan gollerde 43'e 34 Ankaragücü üstünlüğü bulunuyor.