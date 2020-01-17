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ANKARAGÜCÜ-KONYASPOR İSTATİSTİKLERİ

Ankaragücü-Konyaspor istatistikleri

Süper Lig'de ikinci devre Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor maçıyla başlıyor. İki takımın dikkati çeken istatistikleri haberimizde...

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ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇINDA DİKKATİ ÇEKEN İSTATİSTİKLER 

Ankaragücü, Konyaspor'a karşı oynadığı son 5 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı.  Ankaragücü, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. 

Ankaragücü, son 5 maçtan önce oynadığı 5 mücadelede ise rakibinden puan alamamıştı.  

Konyaspor, Ankara deplasmanında Ankaragücü'ne karşı oynadığı son 4 maçın 2'sini kazandı.  

Konyaspor, Ankaragücü'ne karşı oynadığı son 3 maçta gol yemedi. 

Süper Lig'de en uzun galibiyet hasretine sahip 2 takım karşı karşıya geliyor. ( Ankaragücü 11, Konyaspor ve Antalyaspor 10 maç ) 

Konyaspor, Süper Lig'de son 8 sezonda sadece 1 kez ikinci devrenin ilk maçını kaybetti. ( 5 galibiyet, 2 beraberlik )

Süper Lig'de ilk yarıyı Ankaragücü 12 puanda, Konyaspor ise 15 puanda noktaladı.  

18 Ağustos 2019'da Konya'da oynanan ilk devre maçı 0-0 golsüz beraberlikle sona erdi. 

İki takım daha önce toplamda 27 maçta karşı karşıya geldi. 11 kez Ankaragücü, 11 kez Konyaspor kazanırken, 5 maç berabere sonuçlandı.  

Toplam atılan gollerde 43'e 34 Ankaragücü üstünlüğü bulunuyor.  

 

 

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