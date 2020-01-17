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Yavaş'tan Ankaragücü'ne ziyaret
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YAVAŞ'TAN ANKARAGÜCÜ'NE ZİYARET

Yavaş'tan Ankaragücü'ne ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, Fatih Mert’i makamında ziyaret ederek, Ankaragücü tesislerinde incelemelerde bulundu.

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Ankaragücü’nün Başkent’in yüz yılı aşmış bir değeri olduğunu vurgulayan Mansur Yavaş, “Ankaragücü, İmalat-ı Harbiye ruhunu taşıyor. Onun için Ankaragücü’ne her şeyden önce miras gözüyle bakmak lazım. Ankaragücümüzün şehrimizi en iyi şekilde temsil etmesi, hak ettiği başarıları elde etmesi en büyük gayemizdir.Bunun için her zaman Ankaragücü’nün destekçisi olacağız ” dedi.

Nazik ziyaretlerinden ötürü konuklarına teşekkür eden Fatih Mert,Yavaş’a tesisleri gezdirerek, bilgi verdi.
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Aga
17 Ocak 202014:32
Mansur Başkan inşallah sözlerinizde samimisinizdir Ankaragucu sporda Ankara nin namusudur lütfen şu kutsal takımı elbirliğiyle düzlüğe çıkartalım kalıcı gelir şart bunu ancak sen yaparsın mujdelerinizi bekliyoruz Mansur Başkan.
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