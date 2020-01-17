Yavaş'tan Ankaragücü'ne ziyaret

Ankaragücü’nün Başkent’in yüz yılı aşmış bir değeri olduğunu vurgulayan Mansur Yavaş, “Ankaragücü, İmalat-ı Harbiye ruhunu taşıyor. Onun için Ankaragücü’ne her şeyden önce miras gözüyle bakmak lazım. Ankaragücümüzün şehrimizi en iyi şekilde temsil etmesi, hak ettiği başarıları elde etmesi en büyük gayemizdir.Bunun için her zaman Ankaragücü’nün destekçisi olacağız ” dedi.

Nazik ziyaretlerinden ötürü konuklarına teşekkür eden Fatih Mert,Yavaş’a tesisleri gezdirerek, bilgi verdi.