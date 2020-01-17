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Maça Çeyrek Kala Bugün 20.00'da
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MAÇA ÇEYREK KALA BUGÜN 20.00'DA

Ankara takımlarının oynayacağı maçların masaya yatırılacağı Maça Çeyrek Kala bu akşam Klasspor TV ekranlarında.

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Ankaragücü'nün Konyaspor maçından son dakika gelişmeleri, Gençlerbirliği'nin Rizaspor deplasmanında nasıl bir performans sergileyeceği, Keçiörengücü'nün evinde oynayacağı Eskişehir maçı, Osmanlıspor'un Boluspor deplasmanından nasıl döneceği ve daha fazlası bu akşam Maça Çeyrek Kala'da... Sakın kaçırmayın... -

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