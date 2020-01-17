Maça Çeyrek Kala Bugün 20.00'da

Ankaragücü'nün Konyaspor maçından son dakika gelişmeleri, Gençlerbirliği'nin Rizaspor deplasmanında nasıl bir performans sergileyeceği, Keçiörengücü'nün evinde oynayacağı Eskişehir maçı, Osmanlıspor'un Boluspor deplasmanından nasıl döneceği ve daha fazlası bu akşam Maça Çeyrek Kala'da... Sakın kaçırmayın... -

https://goo.gl/XaPmpu Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz.

Web Sitemiz: http://www.klasspor.tv

Facebook Adresimiz : https://www.facebook.com/KlassporTV/

Twitter Adresimiz: https://www.twitter.com/KlassporTV/

İnstagram Adresimiz: https://www.instagram.com/KlassporTV/