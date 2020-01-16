Keçiörengücü'nde Balde sesleri

Keçiörengücü, Portekiz ekibi Gil Vicente'de oynayan 23 yaşındaki forvet oyuncusu Romario Balde ile anlaştı haberleri sosyal medyada yankı uyandırırken, Keçiörengücü kulübünden resmi açıklama henüz yapılmadı, konuya ilişkin herhangi bir yalanlama da gelmedi. Transferin önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor.
BALDE KİMDİR?
YAŞ: 23
UYRUK: GİNE
BOYU: 1.77
MEVKİ: SAĞ KANAT
OYNADIĞI KULÜPLER: BENFİCA B, TONDELA, LECHİA GDANSK, COİMBRA, GİL VİCENTE
Balde, bu sezon Portekiz ekibi Gil Vicente'de 5 Lig, 3 Kupa mücadelesine çıktı. Gol ya da asist katkısı vermeyen Balde, toplamda 361 dakika sahada kaldı.
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