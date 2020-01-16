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Keçiörengücü'nde Balde sesleri
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KEÇİÖRENGÜCÜ'NDE BALDE SESLERİ

Keçiörengücü'nde Balde sesleri

TFF 1.Lig'de şampiyonluk kovalayan Keçiörengücü, transfer çalışmaları kapsamında Balde ile ilgileniyor.

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Keçiörengücü, Portekiz ekibi Gil Vicente'de oynayan 23 yaşındaki forvet oyuncusu Romario Balde ile anlaştı haberleri sosyal medyada yankı uyandırırken, Keçiörengücü kulübünden resmi açıklama henüz yapılmadı, konuya ilişkin herhangi bir yalanlama da gelmedi. Transferin önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor. 

BALDE KİMDİR? 

YAŞ: 23 

UYRUK: GİNE 

BOYU: 1.77 

MEVKİ: SAĞ KANAT 

OYNADIĞI KULÜPLER: BENFİCA B, TONDELA, LECHİA GDANSK, COİMBRA, GİL VİCENTE 

Balde, bu sezon Portekiz ekibi Gil Vicente'de 5 Lig, 3 Kupa mücadelesine çıktı. Gol ya da asist katkısı vermeyen Balde, toplamda 361 dakika sahada kaldı.  

 
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