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Hakemler belli oldu
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HAKEMLER BELLİ OLDU

Hakemler belli oldu

Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçında MKE Ankaragücü maçını Alper Ulusoy, Gençlerbirliği maçını ise Arda Kardeşler yönetecek.

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Ligin ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Başkent temsilcilerimizin maçlarında düdük çalacak hakemler de belli oldu.  

İşte 18. haftadaki maçlar ve hakemleri;

17 Ocak Cuma
20.00 Ankaragücü-Konyaspor / Alper Ulusoy
18 Ocak Cumartesi
14.00 Alanyaspor-Kayserispor / Ali Palabıyık
17.00 Başakşehir-Yeni Malatyaspor / Serkan Tokat
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe / Hüseyin Göçek
19 Ocak Pazar
13.30 Antalyaspor-Göztepe / Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa / Zorbay Küçük
16.00 Galatasaray-Denizlispor / Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş-Sivasspor / Ali Şansalan
20 Ocak Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği / Arda Kardeşler

 
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