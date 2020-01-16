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TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası'nın ikincisi yapılacak
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TSYD ANKARA ŞUBESİ İLHAN AĞABEY FUTBOL TURNUVASI'NIN İKİNCİSİ YAPILACAK

TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası'nın ikincisi yapılacak

TSYD Ankara Şubesi tarafından Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ın anısına bu yıl ikincisi düzenlenecek "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası" 21-22 Ocak'ta yapılacak.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ın anısına bu yıl ikincisi düzenlenecek "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası" 21-22 Ocak'ta yapılacak. Turnuvada Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Keçiörengücü ve Osmanlıspor'un 16 yaş altı takımları mücadele edecek. Geleneksel hale gelmesi planlanan turnuvanın kura çekimi, TSYD Ankara Şubesi Konferans Salonu'nda kulüp yetkililerinin katılımıyla yarın saat 11.00'de yapılacak. Karşılaşmalar, Gençlerbirliği'nin Beştepe'de bulunan İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanacak.
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