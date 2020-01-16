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Spor Ankara bu akşam saat 20:00'da
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SPOR ANKARA BU AKŞAM SAAT 20:00'DA

Ankara amatör futbolunun konuşulduğu tek program Spor Ankara'da Ali Öcal ve Murat Kandazoğlu'nun konuğu Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Hakan Sunay.

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Ankara amatör futbolunun konuşulduğu tek program Spor Ankara'da Ali Öcal ve Murat Kandazoğlu'nun konuğu Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Hakan Sunay. Spor Ankara bu akşam saat 20:00'da Klasspor Tv ekranlarında.

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