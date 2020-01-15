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Hamza Hamzaoğlu'ndan açıklamalar
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HAMZA HAMZAOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

Gençlerbirliği'nde ikinci yarı hazırlıkları sürüyor. Hamza Hamzaoğlu gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ikinci yarıya hazır olduklarını belirtti.

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 Hamzaoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti ve "İkinci yarıya deplasmanda ve iyi bir takımla başlıyoruz. Her ne kadar Beşiktaş'a karşı oynadığmız karşılaşmayı kaybetmiş olsak da başarılı çıkışımızı en azından oyun olarak devam ettirmek istiyoruz." dedi 

 Rizespor maçıyla ilgili olarak "Onlar belki biraz daha konsantrasyon anlamında avantajlı olacak. Ama ben oyuncularımın konrtrasyon açısından sıkıntı yaşayacaklarını sanmıyorum." ifadelerini kullandı. 

 İhtiyaç ölçüsünde transfer yapıldığını söyleyen Hamzaoğlu, yeni transferler için " Transferin son anına kadar her şey olabilir. Bize güç katacağına inandığımız arkadaşları aramıza katabiliriz. Belki başka kulüplerden teklif gelen arkadaşlar bu teklifleri değerlendirebilir. Hem kulübümüzün hem de oyuncularımızın menfaatlerini göz önünde bulundurarak  herkes için doğru olan kararları almaya çalışıyoruz. " dedi.
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