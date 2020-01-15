İyi ki doğdun Hamza Hamzaoğlu!

İkinci devre hazırlıklarına Ankara’da devam eden Gençlerbirliği günü çift antrenmanla geçirdi. Sabah bölümünde salonda çalışan başkent ekibi akşam ise sahada çalıştı. Akşam antrenmanına ısınma hareketleri ve 5’e 2 top kapma oyunu ile başlayan futbolcular daha sonra dar alanda pas çalışması yaptı.
Yaklaşık doksan dakika süren antrenman yine dar alanda oynanan çift kale maç ile noktalandı.
Antrenman sonunda taraftarlar tarafından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun doğum günü kutlandı. Pastadan ilk dilimi Hamzaoğlu’na oğlu Ahmet Efe ikram etti.
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