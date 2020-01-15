﻿
Güçlü Yorum bu akşam 20.00'da
﻿
Site İçi Arama
﻿

GÜÇLÜ YORUM BU AKŞAM 20.00'DA

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk devresi bitti. İkinci devre bu hafta başlıyor. Peki Ankaragücü'nü ikinci devrede neler bekliyor?

400 Okunma

Transfer tahtası açılacak mı? Yeni yönetimin Ankaragücü'nün sorunlarını çözmmeye yönelik faaliyetleri neler? Ankaragücü, evindeKonyaspor'u yenebilecek mi? Hepsi Ankaragücü'nün konuşulduğu tek program Güçlü Yorum'da... 

 https://goo.gl/XaPmpu Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz

. Web Sitemiz: http://www.klasspor.tv

Facebook Adresimiz : https://www.facebook.com/KlassporTV/

, Twitter Adresimiz: https://www.twitter.com/KlassporTV/

İnstagram Adresimiz: https://www.instagram.com/KlassporTV/
Haftanın Nabzı'nda kulüplerin durumları değerlendirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti
1
Konyaspor maçı biletleri bugün satışa sunuldu
1
Fatih Mert'ten transfer yasağına ilişkin çok önemli açıklamalar
Scarıone'den çok özel açıklamalar
Haftanın Nabzı bu akşam 20.00'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿