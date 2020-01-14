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Etimesgut Belediyespor haftalar sonra galip
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ETİMESGUT BELEDİYESPOR HAFTALAR SONRA GALİP

Klasspor Tv ekranlarında her Salı yayınlanan Alt Ligler'de, Etimesgut Belediyespor'un haftalar sonra aldığı galibiyet yorumlandı.

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Etimesgut Belediyespor'un galibiyeti ile ilgili Alt Ligler'de, "Etimesgut'ta kim gol atar desek akla gelecek iki üç isimden birisi Burak Çolak'ın golüyle Niğde Anadolu galibiyeti alındı. 3 Kasım tarihinden bu yana alınan ilk galibiyet oldu. En son Eyüpspor mağlup edilmişti. Şimdi sırada Karabükspor maçı var Cumartesi günü, güzel bir fikstüre sahip Etimesgut. 2'inci devreye iyi bir giriş yapabilir böylece. Tunahan Akdoğan hocayla konuştuk, Tunahan hoca her maçın final olduğunu ve maç maç gittiklerini söyledi. Tunahan hoca, Karabük maçının kolay olmayacağını söylüyor. Nitekim Niğde Anadolu maçında da galibiyet golü 80. dakikada geldi. İbrahim Alan kaburga kırığından dolayı 2 hafta sahalardan uzak kalacak. İlk yarıda da sakatlıktan dolayı bazı maçları kaçırmıştı. Transfer yapma ihtimalleri var, hatta santrafor bölgesine yapılması faydalı olur" değerlendirilmeleri yapıldı.  
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