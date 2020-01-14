Haftanın Nabzı'nda kulüplerin durumları değerlendirildi

Ankara takımlarının konuşulduğu Haftanın Nabzı'nda bu hafta kulüplerin genel durumları değerlendirilirken, Ankaragücü'nün transfer yasağının kaldırılmasıyla ilgili gelişmeler masaya yatırıldı.

Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, yönetimin sorunları çözme konusunda başarı sağladığını düşündüğünü söyledi. Atlas, "FIFA ile ilgili sorunlar önümüzdeki günlerde açılacak. Ama önümüzdeki günler dediğimiz ayın 24 - 25'ini buluyor. Yani Ankaragücü 2 maç oynamış olacak. En önemli 3 maçını transfe yasağıyla oynayacak." dedi.

Teknik Direktör Müjdat Yalman ise bu sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulayarak düşüncelerini " Bu yönetim, sorunları çözmek için geldi. Bir an önce bunların çözülmesi gerekiyor. Ankaragücü'nü 2 maçtan sonra zorlu bir fikstür bekliyor. Bu maçlarda başarısız olursa transfer de yapılsa farketmez. Elini çok çabuk tutması lazım. Şimdiye kadar bunların da bilinmesi lazımdı. Bunları kim saklıyorsa onlar da gerçek Ankaragüçlü olamaz." sözleriyle ifade etti.