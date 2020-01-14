Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı için Ankara'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği yönetimini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğindeki heyette; TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın ikinci gün öğle arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile basın mensuplarına açıklamada bulundu. Pazartesi başlayan ve cuma günü sona erecek çalıştayın, sporun kardeşlik ruhuna, sahada kalacak rekabet anlayışına, dostluk anlayışına uygun ilerlediğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, ''Bugüne kadar belki de kronikleşen sorunların konuşulmasıyla, masaya yatırılmasıyla bir süreci, inşallah sorunları hatalarla yüzleşerek çözeceğiz. Bundan sonraki süreçte hem idari anlamda hem mali anlamda disipline edilmiş bir anlayışla camiamıza egemen kılma noktasında da çalışacağız.'' ifadelerini kullandı.

Kulüpler ve federasyonların çalıştaya ilişkin çok hassas olduğunu belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

''Bundan sonraki süreçteki aksiyonlarla, yol haritaları, geliştirilecek strateji ve planlarla bu çalıştayın ruhunun devam edeceğini düşünüyorum. Bu tür birliktelikleri biz inşallah sürekli hale getireceğiz. Camiayla bir araya gelecek, dertlerimiz sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi konuşacağız. İletişimi güçlü kılarak, sporun da ruhuna uygun şekilde ülkemizin marka değerini inşallah yukarılara taşıyacağız. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizleri kabul edecek. Kendilerine gelinen aşamayı ve süreci arz edeceğiz. Bu çalıştayın sonuçlarını da arz etmekten ayrıca heyecan duyuyoruz. Yolumuz uzun bir yol. Ülkemiz genç bir nüfusa sahip. İmkanlarımız çok ileri boyutta. Bu imkanları bu genç nüfusla birlikte değerlendirdiğimizde önümüzde hiç kimse duramayacaktır.''

Türkiye'yi sporda güçlü bir geleceğin beklediğini vurgulayan Kasapoğlu, ''Hep birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Çalıştayımız bereketli sonuçlar getirdi. Yarın da diğer federasyonlarımızla konuları masaya yatıracağız. Sonuçları da sizlerle aşama aşama paylaşacağız.'' diye konuştu.

LİGLERDEKİ SORUNLAR DİLE GETİRİLDİ

TFF Başkanı Nihat Özdemir, çalıştayda Türk futbolunun her yönüyle masaya yatırıldığını belirterek, ''Türk futbolunda yaşanan bütün sorunlar ve neler yapabileceğimiz konusunda önemli oturumlar yapıyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Bu organizasyonların devam etmesini arzuladığını ifade eden Özdemir, ''Bütün liglerin kulüplerini, neredeyse tamamına yakınını başkanları temsil etti. Bütün liglerdeki sorunlar masaya yatırıldı. Her konu tartışıldı. Görüşlerini ifade ettiler. Yapılan toplantılar sonucunda çok önemli kararlar alacağımıza ve önemli bir yol haritasına ulaşacağımıza inanıyorum.'' diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek yeni kulüpler yasasının çok önemli verilerinin bu toplantılar neticesinde elde edileceğini vurgulayan Özdemir, ''Tahmin ediyorum önümüzdeki aylarda yasa Meclise gelecek ve kulüplerimizin bundan sonraki hayatları ile ilgili yeni yasa tasarısı mecliste tartışılarak yasalaşacak. Bundan sonraki süreçte de kulüplerimiz bu yasa şartlarına göre kulüp yönetimini sürdürecek.'' ifadelerini kullandı.

"ÇOK YARARLI ÇALIŞMA OLDU"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, ''Süper Lig, 1. Lig , 2. ve 3. Lig kulüplerinin katılımıyla uzunca çalıştık. Çok yararlı bir çalışma oldu.'' dedi. Bakanlığın, çalıştayın ilk gününde yuvarlak masa toplantısı düzenlediğini aktaran Sepil, ''Tüm liglerdeki kulüplerimiz aynı masada Türk futbolunun sorunlarını tartıştı. Özellikle stratejik konuların neler olduğu ve burada yapılması gereken değişiklikler tartışıldı. Bir Süper Lig başkanı olarak diğer liglerle oturmamız bize deneyim kazandırdı.'' yorumunu yaptı. Toplantılarda herkesin görüşlerini ifade ettiğine dikkati çeken Sepil, sözlerini şöyle tamamladı:

''Önümüzdeki günlerde bu çalışmalarımız sürecek. Uzun yıllar sonra bir araya gelmenin ve herkesin görüşlerini ifade etmesinin çok büyük faydası var. Samimiyetle söylüyorum, buradan çok iyi sonuçların çıkacağını ve Türk futbolunun, Türk sporunun yararlanacağını düşünüyorum.'' açıklamaları yaptı.